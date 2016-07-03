Часть бойцов "Правого сектора" перейдет в армию на контракт

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Решение об этом шаге было принято командованием ДУК ПС. Цель - создание боеспособного, профессионального подразделения, в рамках правового поля Украины, который будет конечным звеном структуры ДУК ПС, и подготовка кадров для реформирования ВСУ", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четверо бойцов ПС.

Тогда Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой 11 июня проводится официальное расследование. "Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".