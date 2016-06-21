Появилось видео с обстрелянной шахты Бутовка: украинские позиции под огнем боевиков и снаряды-"новинки" оборонпрома РФ

По этому району было выпущено более 20 мин, также огонь вели снайперы боевиков, сообщила журналистка Общественного Настя Станко, которая находится в Авдеевке.

"Обстрел закончился около 4 утра, стреляли больше часа. В основном стреляли из минометов 82-мм и 120-мм калибра. На Бутовку упало более 20 снарядов", – сообщила она.

Кроме того, видео с последствиями обстрела появилось на YouTube-канале Informator TV.

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Отмечается, что украинские военнослужащие на шахте Бутовка удерживают позиции под огнем российских наемников. Как утверждает комбат, прилетевшие снаряды - одна из "новинок" российского оборонпрома.

Как сообщал УНИАН, от обстрелов боевиков на Донбассе обвалилась шахта Бутовка, в результате чего погибли четверо бойцов ПС.

13 июня Лысенко заявил, что по факту гибели бойцов на передовой 11 июня проводится официальное расследование. "Все, что касается инцидента, произошедшего позавчера... по этому поводу, как мне передали из Генерального штаба, сейчас там проводится соответствующее расследование – каким образом люди, которые не относятся к Вооруженным силам Украины, без соответствующего разрешения находились на передовой", – сказал Лысенко.

В то же время полковник добавил, что "каждый украинец, кто с оружием в руках, защищая свою Родину, погиб, является настоящим Героем".