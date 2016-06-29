В Минске договорились о разведении сил в двух населенных пунктах на Донбассе - ОБСЕ

Об этом сказал Сайдик по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Участники рабочей группы по безопасности продолжили рассмотрение вопросов, которые уже обсуждались в рамках конференции данной рабочей группы 24 июня. Сегодня в этих вопросах был достигнут существенный прогресс. С удовлетворением хочу отметить, что все стороны, в принципе, достигли соглашения о разведении сил и средств в двух местах: Золотое и Петровское. Работа по этому вопросу будет продолжена", - заявил Сайдик.

Также, по его словам, рабочая группа по экономическим вопросам в основном обсуждала тему восстановления железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, шла речь о социальных платежах и о вопросах собственности.

Читайте такжеВ контактной группе в Минске договорились сотрудничать с ЮНИСЕФ по помощи детям на Донбассе - Сайдик

"Дискуссия продемонстрировала необходимость срочного решения социальных проблем в зоне конфликта. В частности, это задолженность по заработной плате перед работниками в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик сказал, что сегодня во время переговоров было сообщено, что поставку угля из оккупированных районов Донецкой области на территорию, подконтрольную украинскому правительству, частично возобновили. Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что этот аспект очень важен для производства электроэнергии и в дальнейшем необходимо выработать более четкий механизм перевозок угля.

Рабочая группа по политическим вопросам детально обсудила вопросы амнистии и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.