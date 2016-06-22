Глава МинАТО объяснил, почему конфликт на Донбассе не разрешится даже после возвращения контроля над границей

Об этом в интервью "Голос Украины" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Мы видим, как сегодня сеется ненависть по ту сторону, — пытаются собрать на неконтролируемых территориях списки детей, родители которых погибли, других людей и держать их в такой группе, называя украинцев карателями и т. п. То есть это способы, которые сейчас провоцируют специалисты из российских спецслужб, настроенных на то, чтобы конфликт поддерживать долго", - считает он.

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По словам Черныша, если даже Украина получит контроль над границей, то она получит "почти три миллиона человек, которые ее не воспринимают".

"Вы получаете конфликт. И независимо от того, контролируете вы границу или нет, — это все равно ситуация конфликта. Просто другое его его измерение", - рассказал глава МинАТО.

"У нас единое украинское общество. И в этом конфликте нет национального компонента, как в бывшей Югославии. У нас конфликт искусственно спровоцирован", - подытожил он.