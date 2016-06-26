Ситуация в районе АТО с начала суток стабилизировалась

20:23, 26 июня 2016
Война
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С начала суток ситуация в районе проведения АТО несколько стабилизировалась, но сегодня российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

REUTERS

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

По данным штаба, на Донецком направлении ночью под вражескими обстрелами трижды оказались опорные пункты вблизи Троицкого. Враг с территории временно оккупированного Калинового, прикрываясь мирным населением, стрелял из минометов калибра 82 и 120 мм, при этом выпустив 56 мин.

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Из автоматических гранатометов противник вел огонь возле Зайцевого и Новгородского, а рядом Новоселовкой Второй – из тяжелых минометов.

На Мариупольском направлении опорные пункты сил АТО неподалеку Новотроицкого и Гранитного российские оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а рядом с Марьинкой – из БМП.

Вместе с тем в Луганской области зафиксирован один неприцельный обстрел в направлении укреплений украинских подразделений в районе Новозвановки из 82 мм минометов также с целью спровоцировать огонь в ответ.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, погибших среди украинских военнослужащих не было, трое получили ранения.

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