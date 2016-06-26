За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих не было, трое получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Ни один украинский военный не погиб, трое ранены», – сказал он.

На Донецком направлении, по словам Мотузяника, противник три раза применял ствольную артиллерию, а именно - самоходные артустановки «Гвоздика». Это произошло под Авдеевкой и Зайцевым. По позициям АТО было выпущено 120 снарядов и более 170 мин. Всего на Донецком направлении боевики 25 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.

«На Донецком направлении обстановка очень напряженная, боевые действия идут по всему фронту», - подчеркнул Мотузяник.

В то же время, по его словам, на Мариупольском направлении продолжаются массированные обстрелы. На этом направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 19 вражеских обстрела, в том числе два - из тяжелого оружия.

Кроме того, вчера в районе села Красный Деркул Станично-Луганского района были обнаружены 2 вражеских беспилотных летательных аппарата.