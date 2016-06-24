Порошенко на передовой подписал указ о демобилизации призывников пятой волны (фото)

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Водяное. Два километра до нового терминала и 800 метров до взлетной полосы Донецкого аэропорта. Проинспектировал линию опорных пунктов на передовой и поблагодарил наших ребят за службу", - говорится в сообщении.

По словам президента, он "у них на глазах подписал указ о демобилизации военнослужащих пятой волны".

"А тех, кто желает и дальше защищать Украину, - пригласил продолжить службу по контракту", - добавил глава государства.

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Как говорится в тексте самого указа №271, президент постановил провести в июне-июле 2016 года увольнение в запас военнослужащих, призванных во время первой очереди частичной мобилизации в соответствии с указом от 14 января 2015 года.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и осуществить в пределах полномочий других мероприятия, связанные с увольнением в запас военнослужащих, в том числе с их перевозкой к месту жительства (пребывания).

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной специальной службе транспорта поручено провести увольнение в установленные сроки военнослужащих и перевозку их к местам проживания и обеспечить их комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время следования к месту проживания.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, 18 июня начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что демобилизацию призывников шестой волны планируется провести в период августа-сентября. По его словам, все будет зависеть от обстановки, которая будет на время принятия соответствующих решений.