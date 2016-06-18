В Генштабе рассказали о сроках демобилизации призывников пятой и шестой волн

Как сообщает Генштаб на своей странице в Facebook, о планах по увольнению военнослужащих пятой волны мобилизации рассказал на конференции «Уроки гибридной войны: военные аспекты» начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Генеральным штабом разработан проект указа президента Украины об увольнении военнослужащих пятой очереди мобилизации в период июня – июля месяцев, причем большинство личного состава будет уволено в июле месяце. Планируем до конца июля завершить увольнение военнослужащих пятой очереди, - отметил он.

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По его словам, некоторая задержка с демобилизацией была связана с увеличением интенсивности обстрелов и обострением общей ситуации на Востоке Украины, а также с необходимостью подготовить в учебных центрах военнослужащих, которые заключили контракты, к выполнению задач по назначению.

"Соответственно, планируется провести увольнение шестой очереди мобилизованных военнослужащих в период август-сентябрь месяц. Все будет зависеть от обстановки, которая будет на время принятия соответствующих решений", - подчеркнул Муженко.

Отмечается, что по итогам конференции он определил ряд задач, в частности, относительно организации подготовки военнослужащих службы по контракту и перспектив комплектования воинских частей данной категорией военнослужащих.

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Напомним, 16 июня спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что Петр Порошенко готов подписать указ о демобилизации военнослужащих пятой волны частичной мобилизации.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что документы с предложениями по обеспечению демобилизации военнослужащих пятой волны мобилизации будут рассмотрены в Администрации президента на следующей неделе.