Боевикам под Ясиноватой пришло подкрепление из российского "войска донского" – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"По данным военной разведки зафиксировано очередное прибытие бойцов из Российской Федерации в Украину. Это 50 человек из российской преступной организации "Всевеликое войско донское". Они приехали на позиции боевиков в районе Ясиноватой", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжения на оккупированный Донбасс для поддержки пророссийских боевиков.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовський и Миллерово министерство обороны планирует разместить новосоздаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнется на полигоне уже через несколько месяцев», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.