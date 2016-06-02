За сутки в зоне АТО ранены трое военнослужащих

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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“За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный на погиб, однако трое получили ранения. Это произошло под Троицким и Зайцево”, - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.