Появилось видео, как украинские военные ответили из гранатомета на обстрелы боевиков в промзоне Авдеевки
14:05, 31 мая 2016Война
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В сети появилось видео боя украинских военных и пророссийских боевиков в промзоне Авдеевки.
Бойцы сработали из СПГ по боевикам в Авдеевке / Скриншот
Соответствующий ролик был размещен на Youtube-канале сегодня, однако, судя по дате на видео, бой проходил 21 апреля.
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Отмечается, что это бойцы отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" работают из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт - Ред.) по противнику.
ВНИМАНИЕ: На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой врага украинскими военными был захвачен современный пехотный огнемет МРО-А, принятый на вооружение ВС РФ в 2003 году.
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