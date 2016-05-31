Появилось видео, как украинские военные ответили из гранатомета на обстрелы боевиков в промзоне Авдеевки

Соответствующий ролик был размещен на Youtube-канале сегодня, однако, судя по дате на видео, бой проходил 21 апреля.

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Отмечается, что это бойцы отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" работают из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт - Ред.) по противнику.

ВНИМАНИЕ: На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой врага украинскими военными был захвачен современный пехотный огнемет МРО-А, принятый на вооружение ВС РФ в 2003 году.