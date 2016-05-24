В разведке рассказали, зачем Россия перебросила в оккупированный Донбасс Нацгвардию

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире "5-го канала".

"Военная разведка Украины имеет подтверждение, прежде всего тех подразделений вооруженных сил РФ, которые находятся в так называемых тыловых районах, которые обеспечивают деятельность так называемых первого и второго армейских корпусов, – это разведка, подразделения радиоэлектронной борьбы", - заявил он.

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"Очень много сейчас подразделений внутренних войск Российской Федерации, которые вводятся на территории оккупированных районов. Новая национальная гвардия, которая выполняет именно эту функцию – недопущение бунтов, недопущение беспорядков и контроль над деятельностью всех этих подразделений", - добавил Скибицкий.