В Дебальцево прибыли около 70 российских нацгвардейцев – разведка

13:32, 11 мая 2016
Война
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В Дебальцево прибыло подразделение нацгвардии РФ в составе около 70 человек.

Дебальцево / vlada.io

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Зафиксировано прибытие в населенный пункт Дебальцево подразделения национальной гвардии РФ (около 70 человек)", - говорится в сообщении.

Это подразделение предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий.

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"Данное подразделение не подчиняется командиру 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) полковнику ВС РФ А.Бушуеву и предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий", - сообщает разведка.

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