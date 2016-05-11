В Дебальцево прибыли около 70 российских нацгвардейцев – разведка
В Дебальцево прибыло подразделение нацгвардии РФ в составе около 70 человек.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Зафиксировано прибытие в населенный пункт Дебальцево подразделения национальной гвардии РФ (около 70 человек)", - говорится в сообщении.
Это подразделение предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий.
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"Данное подразделение не подчиняется командиру 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) полковнику ВС РФ А.Бушуеву и предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий", - сообщает разведка.