В Дебальцево прибыли около 70 российских нацгвардейцев – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Зафиксировано прибытие в населенный пункт Дебальцево подразделения национальной гвардии РФ (около 70 человек)", - говорится в сообщении.

Это подразделение предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий.

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"Данное подразделение не подчиняется командиру 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) полковнику ВС РФ А.Бушуеву и предназначено для противодействия случаям дезертирства военнослужащих ВС РФ при возобновлении активных боевых действий", - сообщает разведка.