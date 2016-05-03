"Пасхальная тишина": снайпер боевиков обстрелял опорные пункты ВСУ в районе Марьинки (видео)
19:32, 03 мая 2016Война
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На Пасхальные праздники противник в целом соблюдает режим "тишины".
В Марьинке работал снайпер / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО, обнародовав сведения по состоянию на 18.00 3 мая 2016 года.
"Всего в зоне проведения АТО в течение дня боевики только один раз открывали огонь по нашим позициям. В частности, в районе н.п. Марьинка по отдельным опорным украинским подразделениям вел прицельный огонь вражеский снайпер", - отмечает пресс-центр в сообщении.
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И также добавляет, что, "несмотря на затишье, украинские защитники продолжают находиться в высокой боевой готовности и внимательно отслеживают ситуацию на линии разграничения сторон".
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