Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", стреляли из минометов
19:32, 02 мая 2016Война
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Сегодня ситуация в зоне проведения АТО остается стабильной. Однако с начала суток боевики пророссийских бандформирований дважды нарушили режим полной тишины.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.
"Утром они открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинских воинов в районе Луганского, что на Горловско-Светлодарской дуге. Около полудня боевики обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Невельского, что на Донецком направлении", - отмечается в сообщении.
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В пресс-центре также подчеркивают, что "со стороны временно оккупированного н.п. Старомихайловка они выпустили около двух десятков мин по украинским защитникам из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов".
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