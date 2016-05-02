Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", стреляли из минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

"Утром они открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинских воинов в районе Луганского, что на Горловско-Светлодарской дуге. Около полудня боевики обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Невельского, что на Донецком направлении", - отмечается в сообщении.

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В пресс-центре также подчеркивают, что "со стороны временно оккупированного н.п. Старомихайловка они выпустили около двух десятков мин по украинским защитникам из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов".