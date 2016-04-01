В разведке узнали о планах боевиков активизировать деятельность под Волновахой

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«В ближайшее время противник планирует активизировать деятельность на Волновахском направлении. Зафиксировано переброску в Докучаевск сводного отряда морской пехоты из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ и 61-й отдельной бригады морской пехоты (Спутник, Мурманская область, Россия) Береговых войск Северного флота ВС РФ», - говорится в сообщении.

Украинская разведка также отмечает, что в районах населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая противник усиливает свои подразделения. В район Красного партизана перемещают подразделения отдельного танкового батальона (Макеевка). В Ясиноватой на территории машиностроительного завода сосредоточили две мотострелковые роты 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка).