В районе Авдеевки силы АТО ранили 13 российских военных - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своем официальном сайте.

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«Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1 АК (Донецк), которые участвуют в боевых столкновениях в районе н.п. Авдеевка. 31 марта ранено 9российских военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 4 российских военнослужащих 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк)», - отмечается в сообщении.