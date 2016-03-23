Ожесточенные бои за промзону Авдеевки: боевики, которых бросают "на фарш" кадровые военные РФ, несут потери
На Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
"Авдеевка, промзона, не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут, но упорно продолжают штурмовать", - подчеркнул он.
Авдеевская промзона не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут , но упорно продолжают штрумовать.Опубликовано Andriy Tsaplienko23 марта 2016 г.
Кроме того, об ожесточенных боях в промзоне Авдеевки на своей странице в Facebook сообщает еще один журналист - Роман Бочкала.
"Сегодня была одна из самых тяжелых ночей на Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, противник применял САУ 152 мм и танки. Шла пехота. Волнами. На убой. Наши их буквально шинковали. Очень странная тактика..." - отметил он.
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Бочкала рассказал, что боевиков бросают "на фарш" кадровые военные РФ, которые недавно прибыли на Донбасс.
В то же время журналист сообщил, что среди украинских военных тоже есть потери.
Сегодня была одна из самых тяжелых ночей на Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, противник применя...Опубликовано Романом Бочкалой23 марта 2016 г.
Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевке идет горячий бой с боевиками за контроль над промзоной.