Ожесточенные бои за промзону Авдеевки: боевики, которых бросают "на фарш" кадровые военные РФ, несут потери

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Авдеевка, промзона, не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут, но упорно продолжают штурмовать", - подчеркнул он.

Авдеевская промзона не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут , но упорно продолжают штрумовать. Опубликовано Andriy Tsaplienko23 марта 2016 г.

Кроме того, об ожесточенных боях в промзоне Авдеевки на своей странице в Facebook сообщает еще один журналист - Роман Бочкала.

"Сегодня была одна из самых тяжелых ночей на Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, противник применял САУ 152 мм и танки. Шла пехота. Волнами. На убой. Наши их буквально шинковали. Очень странная тактика..." - отметил он.

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Бочкала рассказал, что боевиков бросают "на фарш" кадровые военные РФ, которые недавно прибыли на Донбасс.

В то же время журналист сообщил, что среди украинских военных тоже есть потери.

Сегодня была одна из самых тяжелых ночей на Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, противник применя... Опубликовано Романом Бочкалой23 марта 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевке идет горячий бой с боевиками за контроль над промзоной.