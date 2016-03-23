В Авдеевке идет ожесточенный бой за промзону - волонтер

Об этом рассказал в эфире телеканала 112 Украина волонтер Виталий Дейнега.

"Под Авдеевкой идут горячие бои за промзону. Я вам скажу честно, что за последние полгода таких жестоких боев на моей памяти не было. Идет ожесточенный бой за каждый двор. С украинской стороны пять раненых, один тяжелый, человек может не дожить до утра. По нам работают танки прямой наводкой. Применяются минометы 82-мм и 120-мм. Есть и ствольная артиллерия я просто не готов сейчас указать калибр", - рассказал Дейнега.

Читайте такжеПод Авдеевкой за шесть дней силы АТО уничтожили 27 боевиков – разведка

Он полагает, что цель боевиков выдавить украинских военных из промзоны. "Мы с нее можем обстреливать их технику, которая ездит через Ясиноватскую развязку. И им это не нравится. Точно также как нам не нравилось, когда промзона была "серой" и они могли заходить и со ста метров обстреливать наши опорные пункты", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 марта в зоне АТО зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков, все – на Донецком направлении. Украинские военные на провокации не отвечали.