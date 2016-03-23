Ночь в зоне АТО: боевики активизировались по всей линии соприкосновения

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Вчера со второй половины дня террористы активизировались по всей линии разграничения и 44 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По информации пресс-центра, на Донецком направлении враг 38 раз обстрелял опорные пункты из гранатометов различных систем, ИКК и стрелкового оружия.

Кроме того, позиции вблизи Песков и Опытного российские наемники обстреливали из минометов калибра 82 мм, защитников Авдеевки - из минометов калибра 120 и 82 мм, а около 19:00 из танка произвели 12 выстрелов. По позиции ЗЕНИТ враг из мощных 122-мм орудий выпустил 4 снаряда.

Опорные пункты возле Новгородского, Зайцево, Майорска, Луганского и Верхнеторецкого боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов.

Также отмечается, что на Мариупольском направлении велся обстрел позиций сил АТО вблизи Гранитного, Широкино и Новотроицкого из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Павлополя наемники добавили еще и миномет.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 марта в зоне АТО зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков, все – на Донецком направлении. Украинские военные на провокации не отвечали.