Под Авдеевкой за шесть дней силы АТО уничтожили 27 боевиков – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своем официальном сайте.

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«В период 16-21 марта общие потери в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), которые участвуют в боевых столкновениях в районе н. п. Авдеевка, составили 27 погибших и 34 раненых», - говорится в сообщении.

В то же время разведка отмечает, что активность противника в районе промышленной зоны Авдеевки (Донецкий направление) остается низкой, что обуславливается значительными потерями личного состава 11-го омсп (Макеевка) 1-го так называемого армейского корпуса ВС РФ, а также деятельностью представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинская разведка также сообщает, что вчера с Донецкого направления в областную клиническую больницу им. Калинина (Донецк) доставлены трое тяжелораненых российских военнослужащих специального отряда быстрого реагирования“СОБР”), который подчинен 11-му омсп.