Очередные потери РФ на Донбассе: в районе Марьинки погибли пять российских военных

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Подтверждены очередные потери российских военнослужащих из состава подразделений 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК в районе Марьинки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 2 марта погибли пятеро российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на направлении Красногоровки, еще четверо получили ранения.

Ранее разведка сообщала, что в Донецк прибыло подразделение российских спецназовцев. "Установлено прибытие с территории России на временно оккупированные территории Донбасса российских военных подразделений и отдельных групп российских офицеров", - говорится в сообщении.