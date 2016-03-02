В Донецк прибыло подразделение российских спецназовцев - разведка

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Установлено прибытие с территории России на временно оккупированные территории Донбасса российских военных подразделений и отдельных групп российских офицеров", - говорится в сообщении.

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Так, в ходе ротации подразделений специального назначения, в район расположения 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1-го так называемого армейского корпуса прибыло подразделение 24-й отдельной бригады специального назначения (Новосибирск) ГРУ Генштаба ВС РФ, информирует украинская разведка.

Также сообщается, что для проверки состояния боевой готовности и материально-технического обеспечения 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК прибыла комиссия из Центра территориальных войск ВС РФ (Новочеркасск Ростовской области).