Боевики доукомплектовывают техникой и личным составом подразделения в районе Дебальцево – ИС

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Со стороны Енакиево за сутки в эти подразделения прибыло порядка 10 ББМ (в основном БТР-80) и не менее 10 единиц автотранспорта с живой силой. На ж/д станции Дебальцево выставлена охрана возле путей, на которых находится 4 вагона с боеприпасами и 2 платформы с затентованной гусеничной техникой, прибывшими из РФ», - сообщил он.

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По словам Тымчука, продолжается перегруппировка подразделений из состава Стахановской группировки боевиков. Одновременно усиливается Первомайская тактическая группа террористов: по направлению к Первомайску идет переброска бронетехники (за сутки - до 10 ББМ, в основном МТ-ЛБ и два БМП-1).

В районе Безыменное-Саханка фиксируется тяжёлая бронетехника и артиллерия террористов. В частности, в районе Безыменного зафиксировано 4 танка, за Саханкой - 3 122-миллиметровых САУ 2С1 «Гвоздика» на позициях.