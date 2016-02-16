Минобороны презентует фильм к годовщине битвы за Дебальцево

Документальный фильм "Дебальцево" Предлагаем вам посмотреть документальный фильм "Дебальцево". Первый показ - в среду, 17 февраля, к годовщине окончания битвы за Дебальцево. В эфире ведущих телеканалов Украины: UA:Первый — 19:30, ICTV – 20:20, 5 канал — 22:00, Канал 24 — 20:00. Опубликовано Министерство обороны Украины 16 февраля 2016 г.

К годовщине завершения битвы Минобороны сняло документальную ленту "Дебальцево" о героическом подвиге бойцов АТО во время обороны украинского города.

Так, первый показ планируется в среду, 17 февраля в эфире украинских телеканалов: RU:Первый - 19:30, ICTV – 20:20, "5 канал" - 22:00, Канал "24" - 20:00".

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в феврале из Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для боевиков из-за его связи с Россией - была одной из самых ожесточенных битв за все время конфликта.

По официальным данным, под Дебальцевом украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрела боевиков.