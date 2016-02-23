Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ в Красногоровке - штаб АТО

Об этом сообщает Пресс-центр штаба АТО.

"В Красногоровке продолжаются периодические обстрелы со стороны российской гибридной армии и сепаратистов–маргиналов", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что представители военно–гражданской администрации констатируют, что незаконные вооруженные формирования мешают восстанавливать инфраструктуру и налаживать жизнь для мирных жителей города.

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Не зважаючи на не значну стабілізацію ситуації навколо Мар’їнки, в цілому обстановка, на Донецькому напрямку бойових дій... Posted by Прес-центр штабу АТО on Monday, February 22, 2016

Как сообщал УНИАН, с начала суток 22 февраля боевики 18 раз обстреливали опорные пункты украинских войск. Наиболее опасным является Донецкий направление, где зафиксировано 15 таких обстрелов.