Террористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла противотанковая управляемая ракета

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме гранатометов и минометов, этой ночью оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Так, по направлению Старомихайловки по опорным пунктам бойцов АТО в Первомайском и Невельском противник вел огонь из БМ-21 "Град".

Под минометный обстрел боевиков попали позиции сил АТО в Песках, Красногоровке, Широкино, Лебединском, а также неподалеку Чермалика и Водяного.

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"Обстрелы наших опорных пунктов из гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в Опытном, Марьинке, Луганском, Новгородском, Зайцево, Троицком и Новоселовке. Кроме того, по украинским укреплениях в Опытном враг применил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сообщении штаба.

Неспокойно было и на Луганском направлении, где опорные пункты сил АТО неподалеку Крымского и Золотого были обстреляны из минометов.

"В целом в течение прошлых суток противник 60 раз открывал огонь по нашим позициям", - подытожили в штабе.