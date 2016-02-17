Террористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла противотанковая управляемая ракета
Пророссийские бандформирования не прекращают обстрелы позиций украинских воинов, пренебрегая договоренностями по деэскалации конфликта на Донбассе.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Кроме гранатометов и минометов, этой ночью оккупанты применили реактивные системы залпового огня.
Так, по направлению Старомихайловки по опорным пунктам бойцов АТО в Первомайском и Невельском противник вел огонь из БМ-21 "Град".
Под минометный обстрел боевиков попали позиции сил АТО в Песках, Красногоровке, Широкино, Лебединском, а также неподалеку Чермалика и Водяного.
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"Обстрелы наших опорных пунктов из гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в Опытном, Марьинке, Луганском, Новгородском, Зайцево, Троицком и Новоселовке. Кроме того, по украинским укреплениях в Опытном враг применил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сообщении штаба.
Неспокойно было и на Луганском направлении, где опорные пункты сил АТО неподалеку Крымского и Золотого были обстреляны из минометов.
"В целом в течение прошлых суток противник 60 раз открывал огонь по нашим позициям", - подытожили в штабе.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 17 февраля 2016 года:Пророссийские бандформирования не прекращают...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО16 февраля 2016 г.