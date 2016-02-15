Количество обстрелов боевиками превысило 70 раз, под Гнутовым произошло боевое столкновение

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Все чаще при обстреле позиций украинских военных пророссийские боевики используют минометы. Только в течение прошедших суток противник 20 раз применял именно этот вид вооружения", - говорится в сообщении.

Так под минометный огонь врага попали опорные пункты в Красногоровке, Песках, Талаковке, Майорске и Зайцевом. В Зайцевом и Красногоровке боевики применили минометы калибра 120 мм.

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"Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям в Новотроицком, Марьинке, Авдеевке, Новгородском, Опытному, Песках и на шахте Бутовка", - отметили в пресс-центре.

Опорные пункты сил АТО в Луганском противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса.

Также отмечается, что боевое столкновение произошло на Мариупольском направлении неподалеку Гнутового. Здесь боевики применяли минометы и стрелковое оружие.

"Неспокойно было и в Широкином, где противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. Здесь, и на некоторых других участках, наши воины открывали огонь в ответ", - отметили в штабе.