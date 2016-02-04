В районах Безымянного, Донецка и Стаханова боевики разместили запрещенное вооружение – разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны. «Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Безымянного, Донецка и Стаханова запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков и артиллерийских систем калибром свыше 100 мм», - сообщает разведка.

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Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО характеризуется продолжением интенсивного огневого воздействия противника на подразделения наших войск. В течение суток произошло 54 обстрела из стрелкового оружия, гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов, ПТРК и зенитных установок ЗУ-23-2 из них: один – Станица Луганская (Новоайдарское направление), четыре – Трехизбенка (Северодонецкое направление), 11 – Луганское, Зайцево, Майорск, Новоселовка, Новгородское, Кировское (Славянское направление); 31 – Авдеевка, Березовый, Шахта Бутовка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка (Донецкое направление); два – Первомайское (Волновахское направление), 5 – Гнутове, Ломакино (Мариупольское направление).