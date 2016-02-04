Боевики активизировались по всей линии фронта: 55 обстрелов за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования активизировались по всей линии фронта. Противник обстреливал позиции украинских военных 55 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Донецком направлении террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления сил АТО в Майорске, Новгородском, Луганском, Авдеевке, Марьинке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка. По украинским позициям недалеко от Кирово и Первомайского были применены минометы.

На Мариупольском направлении украинские опорные пункты в районе Гнутового и Ломакино боевики обстреляли из минометов калибра 82 и 120 мм, сообщают в штабе. По позициям неподалеку Ломакино были также применены зенитная установка и противотанковый ракетный комплекс. Укрепления сил АТО в Красногоровке противник обстрелял из минометов калибра 82-мм.

Как сообщали в штабе ранее, вчера на территорию так называемой "ЛНР" прибыли кураторы из РФ. Вместе с ними прибыла группа офицеров ГШ РФ, чтобы проверить системы оперативной и боевой подготовки незаконных вооруженных формирований. С целью демонстрации собственной боевой выучки, пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ в Трехизбенке. Обстрел осуществлялся со стороны Красного Лимана из АГС, крупнокалиберных пулеметов и 82 мм минометов.