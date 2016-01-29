Россия хочет "мониторить" передвижение ВСУ в трех соседних областях с оккупированным Донбассом

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации печати МИД РФ, об этом Лукашевич сказал на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 28 января.

«Необходимо усилить мониторинг складов, полигонов подготовки и передвижений украинских военных в прилегающих к Донбассу районах – Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях», - сказал Лукашевич.

Он отметил, что Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ - «ценный инструмент налаживания диалога на местах, что может предупреждать и предотвращать эскалацию напряженности».

«Призываем миссию активнее работать над установлением прямых контактов между командирами подразделений украинской армии и ополчения Донбасса. Это поможет предотвращать эскалацию напряженности, это важно для проведения работ по разминированию и восстановлению инфраструктуры», - сказал Лукашевич.

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Он заявил, что в конце прошлого года украинские военные «заняли» находящиеся в «серой зоне» населенные пункты Павлополь, Пищевик и Зайцево (Донецкая область), изменив географию линии соприкосновения.

«Произошло наращивание военного присутствия ВСУ в Тошковке и Попасной. Украинцы ежедневно проводят военные учения с боевыми стрельбами в Трехизбенке и Николаевке. Возросло количество «пропавшей» со складов военной техники ВСУ (с 25 декабря по 24 января – 180 единиц, включая РСЗО). В представленном украинцами 13 января обновленном списке тяжелых вооружений на 300 единиц меньше, чем они заявили в прошлый раз 29 ноября 2015 года», - утверждает Лукашевич.

Он также заявил, что интенсифицировались обстрелы в районе «горячих точек» – Горловки, Донецкого аэропорта, Коминтерново.