На линии разграничения на Донетчине открыли пункт пропуска "Пищевик"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается в сообщении, открытие КПВВ состоялось с участием руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского и начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергея Бидыло, а также представителей органов местного самоуправления и Донецкого пограничного отряда.

Новый контрольный пункт располагается на направлении «Мариуполь – Новоазовск», на котором до этого функционировал КПВВ «Гнутово». На «Пищевике» пограничники будут продолжать осуществлять контрольные и пропускные мероприятия, которые направлены на стабилизацию ситуации по пропуску людей и для увеличения пропускных возможностей линии разграничения.

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Контрольный пункт имеет пропускную способность до 4,5 тысячи человек и до 2,5 тысячи транспортных средств, что вдвое больше, чем на «Гнутово», который в среднем за сутки пересекали 2,5 тысячи человек и 600 транспортных средств. В обоих направлениях движения будет функционировать по две полосы для оформления автотранспорта и по 1 полосе для оформления людей в пешем порядке. Контрольно-проверочные и пропускные мероприятия будут осуществляться с 7:00 до 17:00.

«Открытие данного контрольного пункта позволит создать комфортные условия для людей и минимизировать очереди на данном направлении, особенно это актуально с приближением новогодних и рождественских праздников, поскольку в этот период ожидается увеличение пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда/выезда», - отметили в ГПСУ.