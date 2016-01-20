На оккупированном Донбассе офицеры РФ проведут учения всех подразделений боевиков - разведка

Об этом заместитель директора департамента Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Вчера стало известно о проведении в районе Тореза учений танковых и мотострелковых подразделений 1 АК под руководством группы старших офицеров ВС РФ.

"Предполагается, что после этого будут проведены такие же учения и в других подразделениях, на других полигонах на оккупированных территориях", - заявил Скибицкий.

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По его словам, боевики продолжают обстрелы украинских позиций в зоне АТО.

"За минувшие сутки было зафиксировано 24 обстрела, наибольшее количество - на Донецком направлении", - отметил заместитель директора департамента ГУР.

Также он сообщил об основных направлениях подготовки боевиков.

"В основном, на сегодняшний день идет поставка боеприпасов, материально-технических средств для проведения боевой подготовки и повседневной деятельности и накопление этих запасов на территории оккупированной Украины", - сообщил Скибицкий.

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