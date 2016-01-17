В районе Светлодарской дуги на Донецком направлении сложилась напряженная ситуация - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, в районе Светлодарской дуги противник несколько раз использовал против позиций Вооруженных сил Украины БМП-1, ПТРК, а также легкое вооружение.

«Обстрелы наших позиций в этом районе произошли вчера после полуночи и продолжались с перерывами вплоть до позднего вечера», - сказал спикер.

Мотузяник также сообщил, что возле Горловки «вчера было немного спокойнее, противник нарушал режим тишины только в Зайцево».

Он отметил, что в районе Донецкого аэропорта ситуация остается стабильно напряженной, в частности, в Опытном противник обстрелял украинские позиции с использованием БМП-2».

«Также серия вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем состоялась по всему фронту - от Авдеевки до поселка Пески», - добавил он.

По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке и Старогнатовке, и при этом использовалось только стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 36 раз обстреливали украинских военных, погибших и раненых нет.