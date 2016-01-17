В ОБСЕ прокомментировали субботний обстрел автомобиля миссии на Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил и назвал абсолютно неприемлемым вчерашний инцидент, вследствие которого огнем из стрелкового оружия препятствовалась работа миссии наблюдателей. Его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

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"Мы получили сообщение о том, что наблюдатели СММ, которые способствовали восстановлению объектов систем жизнеобеспечения близ Марьинки, на юго-западе от Донецка, попали под огонь из стрелкового оружия. Этот инцидент произошел всего через девять дней после того, как их коллег в Горловке, которая находится вне контроля правительства, угрожая оружием, заставили выйти из машин и лечь на землю", - сказано в сообщении.

В ОБСЕ в очередной раз подчеркнули, что наблюдатели являются невооруженными; что они приехали в Украину с целью нормализации и стабилизации ситуации с безопасностью; и, что, по большому счету, они выполняют роль примирителей: "эти случаи – и много других, случившихся ранее – являются абсолютно неприемлемыми".

"Если наблюдатели не будут иметь возможности выполнять свои обязанности, не может быть никакой безопасности и стабилизации", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 16 января боевики из снайперских винтовок обстреляли автомобиль миссии ОБСЕ.