С начала года в Донецкой области в тайниках обнаружено более 500 гранатометов и автоматов

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Луганщине правоохранители обнаружили тайник с оружием - СБУ

"За год украинские правоохранители изъяли из различных тайников в одной только Донецкой области 328 гранатометов, почти 5 тысяч гранат, 236 автоматов, пулеметов и другого стрелкового оружия, 27 взрывных устройств и 350 кг взрывчатки, и более 300 тысяч патронов", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, под круглосуточным контролем правоохранителей находятся автовокзалы, железнодорожные станции, проезды к городам и селам и автодороги. Благодаря их оперативной работе и сотрудничеству с военными удалось предотвратить множество диверсий, угрожающих жизни украинцев, сказал Андрей Лысенко.