В Марьинке обнаружен тайник с 300 гранатами (видео)

18:08, 28 октября 2015
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Марьинке (Донецкая область) хранилище с большим количеством боеприпасов.

Під Донецьком СБУ виявила схованку з 300 гранатами / youtube.com

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника, который был оборудован в заброшенном частном доме, в частности, более 300 гранат до гранатометов АГС-17 и РПГ, три подствольные и две ручные гранаты РГД, большое количество патронов различного калибра.

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Ведутся неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

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