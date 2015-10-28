В Марьинке обнаружен тайник с 300 гранатами (видео)
18:08, 28 октября 2015Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Марьинке (Донецкая область) хранилище с большим количеством боеприпасов.
Под Донецком СБУ обнаружила тайник с 300 гранатами / youtube.com
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника, который был оборудован в заброшенном частном доме, в частности, более 300 гранат до гранатометов АГС-17 и РПГ, три подствольные и две ручные гранаты РГД, большое количество патронов различного калибра.
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Ведутся неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.
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