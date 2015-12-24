Россия активизировала воздушную разведку: два Су-27 зафиксировали на админгранице с Крымом

В течение последних нескольких недель наблюдается существенное повышение активности воздушной разведки российско-террористическими войсками как в зоне проведения АТО, так и на административной границе со временно оккупированным Крымом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"В течение недели наблюдалась тенденция к активному ведению воздушной разведки российскими террористическими войсками как напротив участков украинско-российской границы, так и в зоне АТО и на админгранице со временно оккупированным Крымом", - подчеркнул он.

В частности, по словам Слободяна, начиная с 17 декабря в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений и на админгранице с Крымом, пограничники зафиксировали 15 беспилотных летательных аппаратов, 3 вертолета Ми-8 РФ и полеты 5 самолетов СУ-24.

"Вчера в районе проведения АТО полеты беспилотных летательных аппаратов не зафиксировано. Однако авиационную технику пограничники обнаружили на админгранице из АР Крым. Пролет 2 самолетов Су-27 и вертолета фиксировали напротив участков отделов пограничной службы "Красный Чабан" и "Геническ". Они двигались вдоль административной границы над территорией временно оккупированного Крыма", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.