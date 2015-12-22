Два российских самолета осуществляли разведку на админгранице с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Вчера на административной границе с оккупированным Крымом наши пограничники зафиксировали разведывательные полеты двух российских самолетов, которые двигались в небе над полуостровом», - отметил он.