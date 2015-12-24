Пресс-центр АТО обнародовал обновленные данные по действиям боевиков в Коминтерново

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Отмечается, что возле Мариуполя пророссийские незаконные вооруженные формирования прячут от представителей ОБСЕ запрещенное вооружение.

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По оперативной информации штаба АТО, боевики российско-террористических бандформирований, которые на днях в так называемой «серой зоне» самовольно заняли н.п. Коминтерново, пытаются в экстренном порядке вывести из захваченного поселка тяжелое вооружение, которое согласно Минским договоренностям не должно находиться вблизи линии разграничения. Движение техники осуществляется в направлении населенных пунктов Заиченко и Таврия.

Таким образом, как отмечают в штабе, захватчики, курируемые властями Российской Федерации, вводят в заблуждение представителей СММ ОБСЕ, которые пытаются зафиксировать нарушения со стороны боевиков всех соглашений о мирном урегулировании конфликта. «Вероятно, что после завершения работы международной миссии в Коминтерново запрещенное оружие вернется на позиции в этом населенном пункте и боевики могут прибегнуть к очередным вооруженным провокациям против сил АТО», - считают военные.

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Случаи фальсификации реальной ситуации на временно оккупированных территориях представителями НВФ - системное явление.

В свою очередь, руководство АТО пристально отслеживает все изменения в оперативной обстановке на данном направлении, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.