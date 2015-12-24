Силы АТО отбили атаку боевиков в районе Озеряновки

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление». Сообщается, что «в районе Озеряновки группа пехоты боевиков с двумя БТР-80 выдвинулась к переднему краю на западной окраине посёлка и попыталась скрытно выйти к опорному пункту сил АТО севернее Батмановки». Террористы были выявлены боевым охранением украинских войск, открывшим огонь. В ходе боестолкновения БТР-80 вели прикрывающий огонь из штатного вооружения, после чего противник отступил.

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С нейтральной полосы боевиками из «Град-П» были обстреляны передовые опорные пункты сил АТО южнее и юго-западнее н.п.Троицкое. Действовала пехотная группа боевиков, выдвинувшаяся из Калиново.

Также зафиксирована переброска боевиками артиллерии от Амвросиевки на Старобешево. Переброска осуществляется вне основных дорог. В течение суток по 1-2 единице (с сопровождением на автотранспорте и ББМ) переброшено: 8 единиц 122-мм гаубиц Д-30 и Д-30А, 2 единицы РСЗО БМ-21 «Град», 5 единиц 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».