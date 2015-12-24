Лысенко допустил, что ситуация с Коминтерново является отвлекающим маневром боевиков

Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "До войны там проживало около 600 человек. На сегодняшний день там осталось меньше 100 человек, а может и меньше 50, потому что населенный пункт в "серой зоне", он, можно сказать, отрезан от мира", – заявил Андрей Лысенко.

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Кроме того, он отметил, что занятие боевиками Коминтерново может быть отвлекающим маневром. По его мнению, заняв село, боевики, вероятно, пытаются отвлечь внимание Вооруженных сил Украины от чего-то более значимого.

"Поэтому наше командование несмотря на ту ситуацию, которая сейчас происходит, концентрирует внимание и на Коминтерново – на Мариупольском направлении и на других направлениях, в том числе на Луганском и Донецком", – заявил Андрей Лысенко.