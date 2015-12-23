Захват Коминтерново: боевики проводят обыски у местных жителей и минируют территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера боевики заняли поселок Коминтерново Новоазовского района Донецкой области. По оперативной информации, в населенный пункт зашла усиленная ротная тактическая группа противника под прикрытием бронетехники. Боевики проводят обыски в домах местных жителей. Уже оборудовали огневые точки, проводят минирование», - сообщил он.

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Лысенко отметил, что украинское командование проинформировало об этом инциденте представителей ОБСЕ и Специальный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«Однако наблюдатели ОБСЕ не смогли туда добраться из соображений безопасности», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, расположенный в «серой зоне» недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.