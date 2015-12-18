Российский Су-24 вел разведку над Азовским морем – АП

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет "112 Украина".

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"Сотрудники бердянского отряда доложили о разведывательном полете российского самолета Су-24 над Азовским морем", - отметил Лысенко.

Спикер АП также добавил, что в районе проведения АТО зафиксированы 3 БПЛА боевиков, которые работали по отдельным направлениям, еще 2 беспилотника пограничники видели в небе вблизи административной границы с оккупированным Крымом.

Отметим, ранее государственная пограничная служба заявила об увеличении фактов ведения российской стороной воздушной разведки напротив участков украинско-российской границы, в зоне АТО и на административной границе с Крымом. 16 декабря также был замечен пролет Су-24.