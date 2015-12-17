Россия активизировала воздушную разведку - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«В течение недели сохранялась тенденция к увеличению фактов ведения воздушной разведки российско-террористическими войсками как напротив участков украинско-российской границы, так и в зоне АТО и на админгранице с временно оккупированным Крымом»,- сказал Слободян.

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По его словам, в течение недели, с 10 декабря в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений и на админгранице пограничники зафиксировали 21 беспилотный летальный аппарат, 14 случаев полетов вертолетов Ми-8 и один случай полета самолета Су-24 РФ.

«В частности, 5 БПЛА и полет одного самолета Су-24 были зафиксированы вчера. Самолет двигался вдоль админграницы с временно оккупированным Крымом без ее пересечения»,- добавил Слободян.