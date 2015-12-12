Боевики два часа обстреливали украинских военных в районе Новотроицкого

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Около 10.30 со стороны временно оккупированного боевиками Докучаевска российско-террористические войска начали прицельный обстрел наших позиций в районе Новотроицкого, которой длился около двух часов. Противник применил вооружения танков, боевых машин пехоты, 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в штабе.

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Также из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз боевики прицельно били по Новгородской, из стрелкового оружия - по Марьинке.

Обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы около Новгородского, Песков, Авдеевки. Из вооружения БМП – возле Красногоровки.

"Также, используя БМП, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, захватчики осуществляли неприцельные обстрелы в районе Луганского. На этом же направлении из гранатометов и 82-мм минометов вели огонь по Зайцевому. На Мариупольском направлении боевики пытались спровоцировали украинских воинов на открытие огня в ответ, совершая обстрелы из крупнокалиберных пулеметов возле Гранитного", - подчеркнули в пресс-центре.