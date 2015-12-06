Боевики днем обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети. «Сегодня террористы снова вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов. Обстрелы были осуществлены по направлению Железной Балки в сторону Новгородского. Их можно было бы считать провокационными, но мины долетали и до окраин города», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ течение прошедших суток в зоне АТО погиб один украинский военныйТакже сегодня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики стреляли по Зайцевому, Майорскому, Луганскому, Опытному, Марьинке и Авдеевке.

Кроме того, утром боевики вели прицельные обстрелы Красногоровки со стороны Старомихайловки из 82-мм минометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки.

Вечером, используя 82-мм минометы, пророссийские наемники вели огонь по Верхнеторецкому.