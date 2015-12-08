ООН приняла резолюцию о "неразмещении первыми оружия в космосе"

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Поддержка нашего документа подавляющим большинством государств ООН («за» проголосовали 129 стран) подтверждает исключительную важность и актуальность нашей инициативы. Показательно, что число соавторов нашей резолюции на нынешней сессии возросло до 40 государств», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что США, Грузия, Израиль и Украина проголосовали в ООН против резолюции о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве.

Американская делегация заявила, что «инициатива в должной степени не определяет, что считается «оружием в космическом пространстве».