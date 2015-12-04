Боевики ночью почти два часа обстреливали Новгородское из гранатометов - штаб АТО

С 18 часов вчерашнего дня до 6 утра террористы продолжили провокационные обстрелы украинских позиций.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что огонь велся на Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях.

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"Из гранатометов и стрелкового оружия наемники обстреливали Авдеевку, Опытное, Новгородское и Пески. По Новгородскому ночью захватчики почти два часа стреляли из гранатометов, стрелкового оружия, а также 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Также террористы обстреливали из гранатометов разных типов и стрелкового оружия Луганское, Зайцево и Широкино. В штабе отметили, что всего за этот период произошло 14 обстрелов.