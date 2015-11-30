Боевики за день совершили 8 обстрелов позиций украинских военных
23:37, 30 ноября 2015Война
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Боевики на Донбассе в течение дня, 30 ноября, совершили 8 неприцельных обстрелов в направлении позиций военнослужащих ВСУ.
Позиции украинских военных на Донбассе сегодня неприцельно обстреливались / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.
"Начиная с 6-ти утра и до 18-й террористы 8 раз вели неприцельный огонь в направлении наших позиций на Донецком и Артемовском направлениях", - отметил он.
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"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Красногоровке, Опытному и Авдеевке, а на Артемовском направлении - по Луганскому и Майорскому", - сообщил Матюхин.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.
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