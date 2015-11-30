Боевики за день совершили 8 обстрелов позиций украинских военных

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

"Начиная с 6-ти утра и до 18-й террористы 8 раз вели неприцельный огонь в направлении наших позиций на Донецком и Артемовском направлениях", - отметил он.

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"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Красногоровке, Опытному и Авдеевке, а на Артемовском направлении - по Луганскому и Майорскому", - сообщил Матюхин.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.